Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Bu maçların heyecanını isterseniz canlı maç sonuçları bölümünde yaşayabilir, isterseniz heyecanınızı daha da arttırarak canlı bahis oynayabilirsiniz.

Rizespor – Galatasaray: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %39’u iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Yaşar Gülay’ın Yorumu

Rotasyon yaptığı maçta 2. Lig ekibi Tuzla’ya evinde yenilen Galatasaray, rövanşta as isimlere şans verip turu geçti. Rize de 2. Lig ekibi Samsun önünde yedeklerini oynatıp yola devam etti. Bu kez iki ekibin de ligdeki kadrolarına yakın 11’lerle sahada olmalarını bekliyorum. Luyindama’nın yokluğunda stoper arayışını sürdüren Galatasaray dış sahadaki 8 maçın 6’sında gol yedi. İki takım arasındaki son 8 karşılaşmada da karşılıklı gol oldu. Yine ‘VAR’ oyna

BŞB Erzurumspor – Beşiktaş: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %36’sı Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki bu maçta konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Erkan Sözeri yönetimindeki Erzurumspor, kolları sıvadı ve bir kez daha Süper Lig’e yükselmek için önemli adımlar atıyor. Ligde an itibariyle 2. sıradalar. Özellikle iç saha maçlarında bir hayli etkililer. Beşiktaş ara dönüşünde ligde ilk maçını iç sahada lider Sivas’la oynayacak. Erzurum’da rotasyonlu bir Beşiktaş izlememiz muhtemel. Erzurum’un soğuk iklimi ve iç saha faktörü de Erzurum’un lehine. Mavi Beyazlılar, güçlü rakiplerine karşı ilk maçta kaybetmezler.

AC Milan – SPAL: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %58’i Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Milan’da İbrahimoviç etkisi Cagliari deplasmanında galibiyeti getirmesine rağmen oyun içinde eksiklerin olduğunu da görmek mümkündü. Orta sahada Bannacer dışında mücadele ruhu yüksek oyuncu yok. Spal, ligdeki kötü gidişatını Fiorentina deplasmanında kaybederek devam ettirdi. Oyun anlamında iyi görünmelerine rağmen hücumda etkin gol pozisyonlarına girmekte sorun yaşıyorlar. Milan’da Duerta ve Biglia, Spal’da D’Alessandro ve Fares, sakat olan isimler. Spal için bu seviyede kupanın değeri bir anlam kazanmıyor. Milan, kupayı önemsiyor ve Cagliari galibiyeti ile yakaladıkları öz güven sonuca yansıyacaktır. Tavsiyem Milan galibiyeti olacak.

Manchester United – Wolverhampton: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %50’si Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki bu maçta ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Manchester United son olarak Norwich karşısında sezonun farklı galibiyetlerinden birini aldı. Bu maç futbolcuların kendine güveni açısından iyi oldu. İlk maç zevksiz geçti ama rövanştan gol anlamında umutluyum.