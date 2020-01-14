Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Kayserispor – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen karşılaşmayı kuponu ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u Fenerbahçe’nin kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Robert Prosinecki ile eski günlere dönme umudu yaşayan Kayserispor, ligin ilk yarısını dipte tamamladı. Son dönemde de parlak sonuçlar alamadılar. Takımın finansal problemleri nedeniyle ikinci yarıda da zorlanacakları aşikar. Fenerbahçe ise büyük ölçüde rotasyonlu bir kadroyla oynayacak. Ancak kadrodaki Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimler açısından kritik bir mücadele. Fenerbahçe’nin işi rövanşa bırakmayacağını düşünüyorum.

Inter – Cagliari: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün tek canlı İtalya Kupası maçında Inter evinde Cagliari’yi konuk ediyor. Karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’e yakını ev sahibi galibiyetine yöneliyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Karşılaşmada Ozan Gür’ün Yorumu

Atalanta karşısında skoru bulan İnter, rakibin baskın oyunu karşısında alternatifler üretemedi ve iç sahada önemi bir kayıp yaşadı. Conte’nin yedek isimler konusunda yaşadığı sıkıntı bir anlamda Atalanta maçında gün yüzüne çıkmış oldu. Cagliari, iç sahada Milan’a İbrahimoviç etkisiyle kaybetti. Ligde son 4 maçını kaybeden Cagliari’nin oyun içindeki düşüşünü görmek mümkün. Son vuruşlardaki etkisizlik genel olarak öz güven kayıplarına neden oluyor. Özellikle Siemone’nin moral olarak iyi durumda olmadığı net olarak belli oluyor. Her defasında teknik adam Maran’ın oyuncuyu ikinci yarılarda oyundan alması da oyuncunun psikolojisini etkilenmiş durumda. İnter’de Asamoah ve D’ambrosio, Cagliari’de Ragatzu, Ceppitelli ve Pavoletti, sakat olan isimler. İnter, kupayı önemsiyor ve moral, motivasyon anlamında geriye düşen rakipleri karşısında hata yapmayacaklardır. İnter galibiyeti bekliyorum.

Anadolu Efes – A. Milano: Toplam Sayı 155.5 Üst

İddaa programında günün en çok tercih edilen canlı basketbol maçlarından Anadolu Efes – A. Milano karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %20’si mücadelenin 155.5 üst skorla biteceğini düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Tamer Oyguç’un Yorumu

Anadolu Efes, oynadığı müthiş basketbolla keyif veriyor. Hem içeride hem dışarıda aynı basketbolu oynuyorlar. Deplasmanda kazanmak onlar için sorun deği. Ve esas önemli olan her maçta bir kahraman yaratabiliyorlar. Geçtiğimiz hafta kenardan gelen Alex Peters büyük katkı verdi ve Barcelona gibi olduça zorlu bir deplasmanda Ergin Ataman olmadan galip gelmeyi bildiler. Milano ise sezona iyi başlamasına rağmen kendi sahasında Anadolu Efes'e yenildikten sonra bir daha dikiş tutturamadı. İkili maç haftasında Anadolu Efes, Milano karşısında istediği basketbolu oynayacaktır. Ev sahibi 82.5 üstten 1.45 oran gayet iyi duruyor.

Fenerbahçe – Asvel Villeurbanne: Toplam Sayı 149.5 Üst

İddaa canlı basketbol programında Fenerbahçe’nin Asvel Villeurbanne ile yapacağı maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %24’e yakını karşılaşmanın 149.5 üstü bir skorla tamamlanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Gökhan German’ın Yorumu

Fenerbahçe Olymipakos ve Baskonia deplasman galibiyetleri sonrası Asvel karşısına çıkıyor. Thomas ve Nunnally takviyeleri sonrası Vesely de iyileşti ve Fenerbahçe uzun bir aradan sonra tam kadro olacak. Kazanırlarsa Play-Off sınırına bir adım daha yaklaşacaklar. Asvel bu tip deplasmanlarda etkili olamıyor. Rakibini Fransa'da yenen Fenerbahçe, İstanbul'da da ilk yarıdan öne geçip galibiyete ulaşır.