Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Dortmund – Leipzig | Maç Sonucu 1

Bundesliga’da zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasını Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz. Hem Tek Maç hem de Canlı İddaa oynama imkanı olan maça, Misli.com üyelerinin tercihi MS1.

Fatih Demireli’nin yorumu

Müthiş bir maç oynanacak muhtemelen Dortmund'ta. Leipzig haftasonu liderliği ele geçirdi 5-0'lık Düsseldorf maçından sonra. Ligin en formda takımı olarak dikkat çekiyor, rotasyona rağmen oyunda herhangi bir eksilme olmuyor ve bu gidişle şampiyonluğun da en büyük adayı olacakmış gibi bir gidişatları var. Ancak Dortmund da son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladı. "Kaybederse gider" denilen Hertha maçından sonra üstüste çok iyi oyunlar ve galibiyetler çıkaran Dortmund rotasyonu da azalattı son maçlarda. Çekişmeli ve iki tarafın da golle tanışacağı bir müsabaka bekliyorum.

Werder Bremen – Mainz | Maç Sonucu 1

Bundesliga’da alt sıraları ilgilendiren mücadeleyi yine Misli.com üzerinden Canlı izleyip Canlı iddaa oynayabilirsiniz. Maç öncesi de Tek Maç olarak iddaa oynanabilen mücadeleye üyelerin ilk tercihi ev sahibinin galibiyetinden yana.

Berkay Tokgöz’ün yorumu

Hafta Sonunda Bayern Münih deplasmanında karşılaşmaya iyi başlayıp, daha sonra dağılan Werder Bremen Bundesliga’nın 16.Haftasında Mainz’ı konuk ediyor. Deplasman ekibi ise B.Dortmund karşısında kendi evinde varlık gösteremedi. Birbirine denk iki takımın bu mücadelesinde öncelikle düşünülmesi gereken seçenek İY : 0 olacaktır.

Augsburg – F. Düsseldorf | Maç Sonucu 1

Bundesliga mücadelelerinin Tek Maç, Canlı bahis ve Canlı İzleme imkanıyla bültende ağırlıklı olmasından dolayı Misli.com üyeleri de hafta içinde Bundesliga’ya yoğun ilgi gösteriyor. Bu maçı kuponlarında bulunduran üyelerin %34’lük kısmı karşılaşmanın Augsburg üstünlüğüyle tamamlanacağı yönünde.

Fatih Demireli’nin yorumu

Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik. Augsburg'un çıkışı çok dikkat çekici ve müthiş oldu son haftalarda. "Kötü" denilen bir ilk yarı performansını bitime iki kala 20 puana gelerek iyi bir noktaya getirdiler. Teknik Direktör Martin Schmidt'in hücum oyuncuları da iyi işler çıkaratıyorlar, Florian Niederlechner başta olmak üzere golcü bir kimliğe döndü Augsburg. Düsseldorf ise son 4 maçta sadece bir puan alarak, zorlu fikstürden epey zararlı çıktı. 16. sıraya gerileyen Düsseldorf puan parolasıyla çıkacak ama Augsburg maçın favorisi.



