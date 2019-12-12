Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Mönchengladbach – Başakşehir | Maç Sonucu 1

Bundesliga’da lider olan Alman temsilcisi, Misli.com üyeleri tarafından tek maç’ta favori görülüyor. %35 oynanma oranıyla bahis severlerin ilk tercihi.

Ozan Gür’ün yorumu

Mönchengladbach için Avusturya deplasmanında kazanmak gruptan çıkmak adına büyük bir hamle oldu. Başakşehir karşısında alınacak beraberlik dahi gruptan çıkmalarına yetecek. Temsilcimiz için son derece zorlu bir mücadele olacak. Kazanmaktan başka yol yok. Roma karşısında gelen yenilgi gruptaki tüm hesapları zora soktu. İki takımda önemli bir eksik bulunmuyor. Mönchengladbach, Bundesliga ve Avrupa Ligi mücadelesinde iç sahada kalesini gole kapatamıyor. Aynı zamanda skor bulmakta sorun yaşamıyorlar. Mönchengladbach için beraberlik dahi yeterli bir sonuçken bu mücadelede ev sahibi ekip tarafındaki düşük oranlı bahsi riskli buluyorum. Gol bahisleri değerli. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsinden yana olacak.

Basel – Trabzonspor | Maç Sonucu 1

Uefa Avrupa Ligi mücadelesinde ümitleri tükenen Trabzonspor’dan, Basel deplasmanında Misli.com üyeleri pek ümitli değil. %31 oynanma oranıyla maç için en çok tercih edilen oyun MS1.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Sayacağım listenin ilk 11 olmasını beklerdim ancak Sörlöth, Nwakaeme, Sturridge, Sosa, Mikel, Pereira ve Kamil Ahmet kadroya alınmayanlar, Novak ile Abdülkadir Ömür ise sakat olanlar. Liderlik mücadelesi yapan Basel için hangi seçenek aklınıza yatıyorsa oynayabilirsiniz. 1H, 2H ile ev sahibi galibiyeti; goller açısından ilk yarı 1.5 üst ve hatta ilk yarı 2.5 üst seçeneği dahi düşünülebilir. Avrupa'da iddiası kalmayan takımlarımızın kaçınılmaz hazin sonunu yaşıyoruz. Bu seçenekler arasında ilk yarı 1.5 üst ilk tercihim.

Standard Liege – Arsenal | Maç Sonucu 2

Tek maç ve canlı bahis oynama imkanı bulunan mücadelede misli.com üyeleri İngiltere temsilcisi Arsenal tarafından yana. %39 oynanma oranıyla misli.com üyelerinin kuponunda Arsenal galibiyeti bulunuyor.

Wolverhampton – Beşiktaş | Maç Sonucu 1

Avrupa Ligi’nde iddiası kalmayan temsilcimiz Beşiktaş için Misli.com üyeleri de ümitsiz. Karşılaşmayı kuponlarında bulunduran misli.com üyelerinin %35’i Wolverhampton galibiyetinden yana.

İlker Kaşka’nın yorumu

Wolverhampton, İngiltere ve Avrupa Liginde kaybetmemeye devam ediyor. Ev sahibi takım topladığı 10 puan ile k grubundan çıkmayı garantiledi. Ancak İngilizlerin bu gruptan lider çıkmak istediğini biliyoruz. Beşiktaş ise 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak UEFA Avrupa Ligine veda etti. Avcı’nın öğrencilerinin bu maçta kazanma adına pek fazla şansı yok. Eksikler: Ev sahibi takımda Willy Boly ve Raul Jimenez konuk takımda ise Douglas, Victor Ruiz, Georges-Kevin N'Koudou, Orkan Çınar, Dorukhan Toköz, Muhayer Oktay ve Kartal Kayra Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.



