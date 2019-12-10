Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Ajax – Valencia | Maç Sonucu 1

Misli.com üyeleri, tek maç ve canlı bahis oynanabilecek mücadele için tercih ettikleri ilk bahis türü ev sahibi galibiyeti. %39 oynanma oranı ile MS1 Misli.com’da en çok oynanan karşılaşma ve bahis türü.

Burak Sarıaslan’ın yorumu

Olası bir beraberlikte, diğer maçtan çıkacak bir Chelsea galibiyeti, İngilizleri lider olarak gruptan çıkaracaktır. Bu nedenle Ajax risk almadan bu maçtan galibiyet çıkarmak zorunda ki üst tura lider olarak çıkabilsin. Valencia’da Garay kart cezalısı. Cillesen, Kondogbia, Mangala ve Cheryshev’in bu maçta oynaması beklenmiyor. Bu eksikler ev sahibini maçın favorisi durumuna getiriyor.

Salzburg – Liverpool | Maç Sonucu 2

Misli.com’da en çok oynanan ikinci karşılaşma olan bu mücadelede %31 oynanma oranı ile Liverpool galibiyeti üyelerin kuponlarında yer alıyor. Bu karşılaşmada da yine tek maç ve canlı bahis özelliği bulunmakta.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

Gecenin maçı olmaya aday... Hatırlarsanız ilk maçı Liverpool 4-3 kazanmıştı ve müthiş bir gol düellosu izlemiştik. Şimdi iki ekip de Devler Ligi’nde devam etmek için kritik bir sınav verecek. Salzburg’un gol yollarındaki etkili görüntüsü ürkütücü. Liverpool da bence mutlaka skor bulacaktır. Zorlu karşılaşmada ‘Gol var’ tercihini değerlendireceğim.

Dortmund – Slavia Prag | Maç Sonucu 1

Şampiyonlar Ligi F grubunda Inter’in puan kaybetmesini bekleyip kazanmayı hedefleyen Dortmund, üst tura çıkabilmek için sahada olacak. Misli.com üyeleri, grupta 2 puan toplayan Prag için umut beslemiyor ve %43 oynanma oranı ile ev sahibi Dortmund’un kazanacağını düşünüyor.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Düsseldorf önünde patlayan Dortmund, özlenen farklı galibiyetlerinden birine imza attı. 5-0 ile moral buldular. Grupta Inter ile aynı puandalar ve kazanıp, Inter'in puan kaybını bekleyecekler. İlk yarıdan skoru bulurlar.

Inter – Barcelona | Maç Sonucu 1

Grupta Dortmund ile puan puana olan Inter zorlu bir sınava çıkıyor. Üst tur için arlarında kıyasıya bir mücadele var. Üst turu garantileyen Barcelona rahat konumda. Misli.com üyeleri Barcelona’nın liderliği garantilemesi ve Messi gibi yıldız oyuncularını da dinlendirmesi üzerine gruptan çıkmak isteyen Inter’in kazanacağını düşünüyorlar.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Grupta 7'şer puanlı Inter ile Dortmund ikincilik için yarışıyor. Barça liderliği garantiledi ve Messi, Pique, Sergi Roberto gibi isimleri İtalya'ya götürmedi. Inter bu sezon Conte ile çok formda ilerliyor. Candreva ile Asamoah'ın durumları belirsiz. Ancak şartlar itibarıyla kazanırlar. Diğer seçenek ÜST.