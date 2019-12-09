Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Kayserispor – Rizespor: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %25’i iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Rizespor’un deplasmanda kazanmasını bekliyor...

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Evren Göz’ün Yorumu

Kayserispor, yaşadığı mali sıkıntılardan dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Rizespor da geçtiğimiz hafta Konyaspor'u yendi ve bu mücadeleden üstün ayrılıp galibiyet serisi yapmayı amaçlıyor.

Karşılaşmadan Rizespor'un üstün ayrılacağını düşünüyorum.

İlk yarı 0 maç sonucu 2 ihtimalini de kullanabilirsiniz.

West Ham – Arsenal: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %29’u, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için Arsenal tarafında.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Ljungberg’den de beklenen etki gelmedi Arsenal’de. Hatta takım içinde David Luiz-Mesut başta olmak üzere oyuncuların birbirleriyle saha içi ve dışı tartışmaları dahi konuşuluyor. Dİğer yandan Lacazette ve Aubameyang’ın ayrılma istekleri olduğu İngiliz medyasında yazılıyor. Yeni menajer gelse de bu takımı toparlamak oldukça zaman isteyecek. West Ham ise Chelsea önünde geçen hafta sonu aldığı galibiyetle kötü gidişe bir son verip nefeslendi ama hafta içinde Wolves deplasmanında kaybettiler. Ancak son 2 maçta da oyunlarını beğendim. Sistemcilere önerim West Ham. 2.80 oranıyla düşünülmeli. Ev sahibi kaybetmez ve Üst diğer tahminlerim.

Stuttgart – Nürnberg: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %45’i İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek, ayrıca Misli.com’da Canlı yayınla izlenebilecek maç sonunda ev sahibinin güleceğini düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Fatih Demireli’nin Yorumu

Krizde olan iki takımın mücadelesi... ikisi de bir üst lige çıkma parolasıyla çıktı ama form olarak ikisi de bu hedeften çok uzak. Stuttgart son 8 maçın 5'ni kaybetti, Nürnberg ise son 8 resmi maçı kazanamadı. Stuttgart'ta bu kötü gidişat yönetim katına da yansıdı ve bu iş sonunda Teknik Direktör Tim Walter'in görevini tehlikeye sokabilir. Nürnberg'te gündem artık çıkma değil, düşmeme. Teknik Direktör değişikliği de fayda etmedi, Jens Keller'le çıkılan iki maçta gol dahi atamadılar. Çözüm mü? Gözükmüyor. Stuttgart her ne kadar son 8 maçın 5'ni kaybetse de, üçünü kazandı ve bu Nürnberg'i görünce galibiyet sayısını yükseltebilir.

Odense – Aalborg: 2,5 Gol Üstü

İddaa bülteninde yer alan Danimarka Ligi’nin 19. haftasının kapanış maçı öncesinde Misli.com üyelerinin %28’i maçta 2,5 Gol sınırının üzerinde bir sonuç bekliyor.

Misli.com’da günün en çok tercih edilenleri arasında yer alan bu maç için Emrah Çetin’in Yorumu

Son 3 maçını da kaybeden Odense geçtiğimiz hafta bunu sonlandırmaya çok yaklaştı. 1-0 önde götürdükleri son Horsens maçının ilk devresi biterken Klove'nin kaçırdığı 0'lük gol maçın kırılma anı oldu. 2.yarıda 2 ölü top organiasyonuyla rakibe teslim oldular. Jebali, Svendsen, Kadrii hücum hattını her hafta övüyorum. Bu maçta da rakibe çok zorluk çıkaracaklardır ki son sonuçlardan dolayı daha da motive bir Odense bekliyorum iç sahada. Konuk Aalborg geçen hafta hak etmediği bir puan kaybı yaşadı. Genç golcü Kaufmann'ın yokluğu elbette önemli ancak onların da 3.bölgede çok tehlikeli silahları var. Geçtiğimiz hafta skor üreten Tom van Weert de gerekli mesajı verdi zaten. Açıkçası keyifli ve bol gollü bir hafta kapanışı olmazsa çok şaşırırım. En az 3 gol izlemezsek sürpriz olur.



