Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Başakşehir – Roma: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %42’si iddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşma için Roma’nın rakip sahada kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Barış Sünter’in Yorumu

Wolfsberger maçlarından aldığı 3 puanlarla bir anda grup liderliğine çıkan Başakşehir ligde de Galatasaray karşısında alınan galibiyetle hayli moralli. İlk maçta Roma 4-0’lık galibiyet almıştı ancak o dönem kadroda çok sayıda eksik oyuncu mevcuttu, Okan Buruk şimdi ideal kadrosunu sahaya sürebilecek.

Roma ise Serie A’da hafta sonu Brescia karşısında 2. yarıda açıldı ve 3 golle 3 puanı elde etti. Cristante, Kalinic, Zappacosta ve Mkhitaryan karşılaşmada forma giymeyecek isimlerken, Pastore ile Spinazzola’nın durumları şüpheli.

Maçın favorisi Roma olsa da temsilcimiz kolay teslim olmayacaktır, ben düğümün 2. yarıdaki gollerle çözüleceğini düşünüyorum. 2. Yarı daha fazla Gol olur.

Beşiktaş – Slovan Bratislava: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %40’ı Misli.com’da Tek Maç oynanabilecek maç için Kartal evinde bu kez kazanır diyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta İlker Kaşka’nın Yorumu

Grupta oynanan 4 karşılaşmanın tamamında mağlup olan ve puansız olarak son sırada yer alan Beşiktaş, grupta kalan 2 maçını kazansa dahi bir üst tura yükselemeyecek. Siyah Beyazlılar ülke puanı ve kendi prestiji için sahada yer alacak. Konuk takım Bratislava’nın şansının çok çok az olduğunu söyleyelim. Beşiktaş’ın bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmasını bekliyorum. İki takımın da rölantide oynayacağı mücadelede karşılıklı goller izleyebiliriz.

Alkmaar – Partizan: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %44’ü İddaa bülteninde Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için seçimi Alkmaar’ın evinde kazanacağı yönünde.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Alkmaar, Partizan'ın 4 puan önünde ve bu maçta onlara beraberlik de tur için yeterli olacak. Sırbistan'da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti ama Alkmaar 1-0 öndeyken 27. dakikada 10 kişi kalmıştı. Ev sahibi ekip sezonun en formda olduğu döneminde. Son 6 resmi maçı da gol yemeden kazandılar ve bu süreçte rakiplerine toplam 24 gol attılar. 3'ten az attıkları rakip olmadı. Bu formda Partizan'a karşı da favoriler. Direkt '1' tercihine oynanabilir. Ayrıca Partizan'ın da gollü maçlar oynuyor olması sebebiyle 2.5 üstü ve 3.5 üstü gibi tercihleri de değerlendirilebilir.

Young Boys – Porto: 2,5 Gol Üstü

İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek ve Canlı bahis yapılabilecek karşılaşma için Misli.com üyelerinin %22’si maçta filelerin en az 3 kez havalanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Cengiz İzmitli’nin Yorumu

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'ndaki 4 takımın da güçleri birbirine çok yakın ve ilk 4 maç sonunda hala 4 takımın da gruptan çıkma şansı var. Young Boys mesela, savunma kalitesi çok düşük, kendi liginde bile herhangi bir maçta 2'şer 3'er gol yiyebiliyor... Porto mesela, rakibin hücum kalitesi yukarı çıkınca kalesinde gol görüyor ama Famalicao, Santa Clara ile oynayınca gol yemiyor... Yani karşılıklı gol, bu maçın doğasında var.