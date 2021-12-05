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İda Ultra'da 4 kategorinin şampiyonları belli oldu

Kaz Dağları'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen İda Ultra sponsored by Karspor büyük bir coşku ile koşuldu. Yağmurlu, zor ve keyifli şartlarda 25 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla 2 gün boyunca yapılan koşular sonunda İda Ultra'da 4 kategorinin şampiyonları da belli oldu. Zorlu mücadelede 114 Kilometrelik parkuru kadınlarda Elena Polyakova, erkeklerde ise Oğuzhan Emre Singer ilk sırada tamamladı.

05 Aralık 2021, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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İda Ultra'da 4 kategorinin şampiyonları belli oldu

Dünyanın oksijen oranının en fazla olduğu bölgelerinden biri olan Kaz Dağları, bir kez daha Türkiye'nin en önemli ultra maratonlarından biri olan İda Ultra sponsored by Karspor'a ev sahipliği yaptı. 25 ülkeden 1700 sporcunun yer aldığı organizasyon, yağmurlu hava ve zor şartlara karşın büyük bir coşku ve keyifle ile tamamlandı. Edremit Belediyesi'nin resmi sponsorluğunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Edremit Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle düzenlenen İda Ultra'da 2 gün boyunca yapılan koşular sonunda tüm kategorilerde şampiyonlar belli oldu.

KADINLARDA ZAFER ELENA POLYAKOVA'NIN

İlk kez 2016'da yapılan Türkiye'nin ilk kış ultra maratonu İda Ultra'da merakla beklenen 114 kilometrelik mücadelede kadınlarda mutlu sona ulaşan isim Elena Polyakova oldu. Bitiş çizgisine 15 saat 49 dakika 28.71 saniyede gelen Polyakova'nın ardından Seda Nur Çelik ikinci, Mahya Karbalaii de üçüncü oldu.

ERKEKLERDE BÜYÜK ÇEKİŞME

Erkeklerde de büyük çekişmenin yaşandığı organizasyonda şampiyon Oğuzhan Emre Singer oldu. Salih BuluT'un ikinci olduğu 114 kilometrelik parkurda podyumu tamamlayan isim ise Konstantin Mansurov'du.

66 kilometrelik İda Half Ultra'da ise birincilik erkeklerde Aleksandr Firsov, kadınlar da Alisa Prokhorova'nın oldu. İda Ultra'nın üçüncü kategorisi olan Run Zues'ta şampiyonluklar erkeklerde İrem Can Ayaz'a, kadınlarda ise Nuray Bulut Göktepe'ye gitti. Büyük bir katılımın olduğu 15 Kilometrelik köy koşunda da büyük bir heyecan yaşandı. Erkeklerde Abdurrahman Çavdar'In kazandığı mücadeleyi kadınlarda da Serpil Budak ilk sırada noktaladı. 

FİNİŞTE EVLENME TEKLİFİ

Bu sene 5'inci kez düzenlenen İDA Ultra sponsored by Karspor'un bitiş çizgisinde ilginç bir olay yaşandı. Mücadelede yer alan Kudret Altak, koşu boyunca cebinde taşığı tek taş yüzükle kız arkadaşı Beyza Güzel'e evlenme teklif etti. Seyircilerin ve arkadaşlarının alkışları arasında Beyza Güzel bu teklifi kabul etti.

Pandemi kurallarının uygulandığı maratonda tüm kategorilerin ilk 3'leri ise şöyle oluştu: 

İDA MARATONU

KADIN            DERECE

1- Elena Polyakova      15:49:28.71

2- Seda Nur Çelik      17:47:49

3- Mayha Karbalaii      17:55:33

ERKEK            DERECE

1- Oğuzhan Emre Singer   12:20:40.01

2- Salih Bulut         12:37:22.59

3- Konstantin Mansurov   13:03:57.67

İDA HALF ULTRA

KADIN            DERECE

1- Alisa Prokhorova      7:52:06.08

2- Rezeda Galyamova      8:12:50.10

3- Hacer Uslu         8:56:07.28

ERKEK            DERECE

1- Aleksandr Firsov      6:35:08.82

2- Mahmut Yavuz      7:06:27.41

3- Bahadır Ozan Singer      7:12:14.80

RUN ZEUS 

KADIN            DERECE

1- Nilay Bulut Göktepe      3:39:08.03

2- Burçin Atlı         3:53:49.07

3- Beyza Güzel         3:55:41.06

ERKEK            DERECE

1- İrem Can Ayaz      3:02:36.05

2- Cihan Akbaba      3:21:33.05

3- Vehbi Kurşun      3:22:25.03

KÖY KOŞUSU

KADIN            DERECE

1- Serpil Budak         1:28:19.68

2- Okyanus Yıldız      1:35:50.04

3- Kumsal Pınargözü      1:38:29.40

ERKEK

1- Abdurrahman Çavdar   1:12:01.60

2- Mehmet Aydıngör      1:14:07.57

3- İlker Kökçe         1:18:04.01

DHA

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