Sporseverlerin her yıl merakla beklediği Kar Spor İda Ultra’nın 6.'sı Kaz Dağları’nda sona erdi. 25 ülkeden 1489 sporcu, Kaz Dağları’nın eşsiz doğasında kıyasıya bir mücadele verdi. Her biri birbirinden zorlu 4 farklı parkurda yarışan sporcuların mücadelesi ve çabası, her sene olduğu gibi büyük takdir topladı. Kar Spor İda Ultra yarışının en uzun parkuru olan İda Ultra 114K, Zeytin bahçeleri arasında ve Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde Aeneas Kültür Rotası’na dokunarak koşucuları farklı bir deneyim sundu.

Yaklaşık 24 saatte tamamlanan parkurda finiş noktasına erkeklerde ilk varan isim 13 saat 46 dakika 06 saniyeyle Kemal Kukul olurken, kadınlarda Fatma Taş, 15 saat 00 dakika 39 saniye ile parkuru tamamlayan isim oldu. Organizasyonda ayrıca dün ödül töreni yapıldı, 15K, 36K, 66K'da da dereceye girenler madalyalarını aldı.