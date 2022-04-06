Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer ve ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca Formula 2 Pilotu Cem Bölükbaşı da davetliler arasında yer aldı.

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX, otomobil sporlarına olan desteğine bir yenisini daha ekledi. Toplantıda detayları açıklanan iş birliği kapsamında ICRYPEX, otomobil sporlarının yönetici kurumu TOSFED'in 2022 Ulusal Yarış Takvimi'nde yer alan 8 ayrı branşta 19 şehirde gerçekleşecek 41 yarışın ana sponsoru olacak.

Ralli, Offroad, Pist, Karting, Drift, Tırmanma, Klasik Oto, Rallikros ve TOSFED tarafından yönetilecek olan Uluslararası yarışlar ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleşecek. ICRYPEX, Formula 2 Pilotu Cem Bölükbaşı başta olmak üzere birçok farklı sporu ve sporcuya da destek oluyor.

TOSFED BAŞKANI ÜÇLERTOPRAĞI: TOSFED TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ

TOSFED tarihinin ilk ana sponsorluk anlaşmasını değerlendiren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Son dönemde otomobil sporlarının yakaladığı ivmenin, sponsorluk anlamındaki yansımalarının da gittikçe büyümesi bizi fazlasıyla memnun ediyor. TOSFED olarak, organizatör kulüplerimizle birlikte, otomobil sporlarını destekleyen tüm sponsorlarımıza, sporumuzun çatısı altında; şeffaf şekilde yönetilen, sürdürülebilir, yapılan yatırımın karşılığının somut ve ölçümlenebilen bir şekilde geri döndüğü bir platform sunuyoruz. Bu sayede de sponsorluk anlamında TOSFED tarihinin en güçlü dönemini yaşıyoruz. Bu bağlamda, imzaladığımız ana sponsorluk anlaşmasından dolayı ICRYPEX'e federasyonumuz adına teşekkür ediyorum" dedi.

ICRYPEX CEO'SU GÖKALP İÇER: OTOMOBİL SPORLARINI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Ana sponsorluk anlaşması hakkında görüşlerini bildiren ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer de, "ICRYPEX olarak Türk sporunu ve özellikle otomobil sporlarını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün TOSFED ile imzaladığımız bu tarihi anlaşma ülkemizin otomobil sporlarına önemli bir değer katacak. Euroformula Open serisinde desteklemeye başladığımız Cem Bölükbaşı'nın bugün Formula 2 serisinde yarışıyor olması bu desteklerin önemini gösteriyor. Cem'in hikayesi gibi yeni hikayelerin yazılması için en başta TOSFED'in desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'nin otomobil sporlarındaki başarılarını görmek için ICRYPEX olarak TOSFED'i desteklemekten, ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz ve bu destekleri sürdüreceğiz. 2022 Ulusal Yarış Takvimi'nin tamamına verdiğimiz bu desteğin yıllar sonra yeni başarı hikayelerinin oluşmasında öncü olacağına inanıyoruz. Başta TOSFED olmak üzere anlaşma sürecinde emeği geçen tüm yöneticilerimiz teşekkür ediyor, bu sezon ICRYPEX desteğiyle pistte olacak sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

GELECEĞİN SPORCULARINI YETİŞTİRMEK İÇİN TARİHİ BİR ADIM

2022 sezonunda 19 şehirde yüzbinlerce seyirciye ulaşmayı hedefleyen TOSFED'in bu sponsorluk anlaşması Türk otomobil sporları tarihinde bir dönüm noktası oluşturuyor. TOSFED tarihindeki ilk ana sponsorluk anlaşması olarak duyurulan anlaşma geleceğin sporcularının yetişmesi adına büyük değer taşıyor.

DHA