İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valilğine 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi genelgesi gönderildi. Buna göre: Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecek.

"Seyahat izin belgesi" talepleri yarından itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.