İçişleri Bakanlığı'ndan berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı: Pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler, 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Berber, güzellik salonu, kuaförlerde, müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Bu iş yerlerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işleme göre müşteriler maskeyi çıkarabilecek.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 18:42 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı: Pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler, 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Berber, güzellik salonu, kuaförlerde, müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Bu iş yerlerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işleme göre müşteriler maskeyi çıkarabilecek.

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