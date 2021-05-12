İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları için açıklama geldi. Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısında konuştu.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI UYARISI

Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı.

Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor.

Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum.

Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak.







