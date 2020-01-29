İçimizdeki İrlandalılar!

‘http://law5-theref.blogspot.com/’ adlı internet sitesi, 24 Ocak 2020 tarihinde bir haber yapmış... Uluslararası alanda ‘hakem dedikodu sitesi’ olarak ün yapmış bir site bu... Haberde, FIFA 2022 Dünya Kupası Finalleri için önümüzdeki hafta bir seminer düzenleneceği yazılıyor. Bu seminere davet edilen hakemler de şöyle sıralanıyor: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portekiz), Carlos del Cerro Grande (İspanya), Andreas Ekberg (İsveç), Jesus Gil Manzano (İspanya), Ovidiu Alin Hategan (Romanya), Srğan Jovanovic (Sırbistan), Georgi Kabakov (Bulgaristan), Ivan Kruliak (Slovakya), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Michael Oliver (İngiltere), Daniele Orsato (İtalya), Anthony Taylor (İngiltere), Andris Treimanis (Litvanya), Clement Turpin (Fransa), Slavko Vineiae (Slovenya), Felix Zwayer (Almanya)... Haber sadece bundan ibaret...

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Türkiye’de bir eski hakemimiz, bu haberi yorumlarken, ismi listede bulunmayan Cüneyt Çakır’ın 2022 Dünya Kupası’nda görevlendirilmeyeceğini söylüyor. Ardından da bu iddiasını doğrulamak amacıyla şunları söylüyor: “Cüneyt Çakır’ın Kayserispor ile Ankaragücü arasında oynanan maçtaki yönetimi ve psikolojisi, bu kararı bildiğini gösteriyor. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin bu kadar hata yapmasının ve her kararda VAR’a gitmesinin başka izahı olamaz...” Niyet okumuş eski hakemimiz! Fakat bu iddia, kısa süre içinde, “Cüneyt Çakır, 2022’de yok” manşetleriyle haber oldu. Ortalık yangın yeri elbette...

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İsterseniz biz, ‘niyet okumak’ yerine, bilgiler üzerinden gidelim hep birlikte... 2022 Dünya Kupası Finalleri için Avrupa Elemeleri’nde ilk maçlar 25 Mart 2021’de oynanacak. (Yani tam 14 ay sonra...) Son maçlar ise 29 Mart 2022’de oynanacak. (Yani tam 24 ay sonra...) 2022 Dünya Kupası Finalleri 21 Kasım 2022 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak. (Yani tam 32 ay sonra...)

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Öncelikle; FIFA’nın 32 ay önceden hakemleri belirlediği, tarihte görülmüş değil... Sonrasında bu listede Cüneyt Çakır’ın yanı sıra son Şampiyonlar Ligi Finali’ni yöneten Damir Skomina da (Slovenya) yok... Almanlar’ın efsanesi Felix Brych yok. Dünya’nın diğer elit hakemlerinden İspanyol Antonio Mateu Lahoz, Hollandalı Bjorn Kuipers de yok! Elit hakemimiz Cüneyt Çakır şu an nerede biliyor musunuz? UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’nin, Mallorca’da (İspanya) ‘yardımcı hakemler’ için düzenlediği seminerde... Seminerin amacı, çok yakında oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi üst düzey maçlarının yanı sıra yazın oynanacak EURO 2020 öncesi son hazırlıkları yapmak... Kendisine çok yakın bir isimden aldığım üç maddelik yorumu da ekleyeyim:

1-) Dünya Kupası hakem aday kadrosu şimdiden belli olmaz...

2-) Söz konusu listede, tecrübeli hakemlerin hiçbiri yok...

3-) Tamamen uydurma bir haber üzerine yorum yapmışlar...

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Kişisel fikrim ise şu... Cüneyt Çakır, olmayanı başarmış bir isim... Türkiye’yi onlarca üst düzey organizasyonda, yüzlerce üst düzey maçta temsil etmiş... Zirveye çıktı ya, hedef oldu.. Ve adım gibi eminim ki, Dünya Kupası Finalleri’ne çağırılmasa mutlu olacak çok çekemeyeni var... Mustafa Denizli’nin kulakları çınlasın, çünkü onlar halen var. Kim mi onlar? İçimizdeki İrlandalılar!







