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İçel İdmanyurdu Spor-Orduspor 1967 maç sonucu: 3-0

TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Yarı Final rövanş maçında Orduspor 1967'yi konuk eden ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan İçel İdmanyurdu Spor, adını finale yazdırdı.

17 Mayıs 2022, Salı 22:18 Son Güncelleme:
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İçel İdmanyurdu Spor-Orduspor 1967 maç sonucu: 3-0

TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Yarı Final rövanş maçında İçel İdmanyurdu Spor, Orduspor 1967'yi konuk etti. İlk maçı 1-0 kaybeden İçel, Mersin Stadı'nda oynanan maçta rakibine şans tanımadı. 38. dakikada Umut Aydın, 50. dakikada Hakan Yılmaz ve 83. dakikada Nurettin Çağlar'ın golleriyle rakibini 3-0 mağlup eden Mersin ekibi, adını finale yazdırmayı başardı.

Gruptaki diğer yarı final eşleşmesinde ilk maçta 1-1 berabere kalan Fethiyespor ile Ofspor karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2 galip ayrılan Fethiye, final biletini kapan taraf oldu.

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