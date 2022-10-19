Galatasaray 'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını duyurmuşlardı.

'BENİM İÇİN ACI VERİCİ' DEMİŞTİ

Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Wanda Nara ayrılığı şu sözlerle açıklamıştı;

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"





BARIŞMAK İÇİN WANDA’NIN OTELİNE GİTTİ AMA…

Daha sonra Icardi’nin izin alıp özel işleri için Arjantin’e gittiği açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun Wanda Nara’yı barışmaya ikna etmek için ülkesine gittiği belirtilmişti. Icardi’nin o tarihlerde Wanda Nara’nın otelinin önünde şok görüntüleri ortaya çıktı.

GÜVENLİKLER, ICARDI’Yİ OTELE SOKMADI

Wanda ile barışmak için Buenos Aires'e giden Icardi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Wanda’nın kaldığı otele giden yıldız futbolcu güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Gossipeame'nin paylaştığı görüntülerde Icardi'nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER





WANDA’DAN ‘BANA SORMADAN İÇERİ ALMAYIN’ TALİMATI

Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlayan Wanda Nara'nın, kaldığı otelin güvenliğine 'Icardi gelirse benden izin almadan otele sokmayın' direktifi verdiği belirtildi.

İZİN VERİNCE OTELE GİRMESİNE İZİN VERDİLER

Gossipeame haberine göre, otele girmek için Icardi'yi durduran güvenlikler hemen Wanda Nara'ya haber verdi. Haber gelene kadar Icardi'yi kapıda bekleten görevliler ancak Nara'dan izin çıktıktan sonra yıldız futbolcunun otele girmesine izin verdi.

İKİLİ ARASINDA DAHA ÖNCE NE YAŞANDI?

2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'nı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını duyurmuştu. Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilerken ikili yeniden bir araya gelmişti. Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu.