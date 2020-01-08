Icardi ailesinin PSG ikilemi

The Mirror'ın haberine göre golcü oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara, Icardi'nin halihazırda kiralık olarak bulunduğu Fransız ekibinde devam edip etmeme konusunda henüz net bir karar vermediğini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Wanda Nara, yaptığı açıklamada, "Bu tamamen onun vereceği bir karar, ancak henüz hiçbir şey netleşmiş değil. Bekleyip göreceğiz. Açıkçası benim için Paris, Milan ve Roma arasındaki seyahatlerden bahsetmek, bunları gerçekleştirmekten daha kolay, ama yine de bunu bir şekilde başarıyorum. Kendisi Fransa'da harika işler yapıyor ve bu nedenle çok mutluyum, ayrıca burada pek çok arkadaş da edindik, yani bekleyip göreceğiz..." sözlerine yer verdi.

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