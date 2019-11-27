İç saha hakemi Ali Palabıyık! Bu sezon...

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta görev alan Ali Palabıyık bu sezon Süper Lig'de 6 maç yönetti. Bu maçların beş tanesini ev sahibi takımlar kazanırken bir maç berabere bitti ilginçtir deplasman takımları hiç kazanamadı. Ali Palabıyık bu sezon 5 kez penaltı kararı verdi ve en çok penaltı düdüğü çalan hakem oldu.

Bu sezon hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ikişer maçını yönetti

Ali Palabıyık bu sezon Galatasaray'ın evinde 1-0 kazandığı Kasımpaşa ve 3-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçlarını yönetti. Ali Palabıyık son oynanan Sivasspor maçında Isaac Cofie'ye kırmızı kart göstermişti. Trabzonspor'un ise evinde 4-1 kazandığı Beşiktaş maçını ve 2-2- biten Başakşehir maçını yöneten Ali Palabıyık özellikle Başakşehir maçında Trabzonspor'un hem lehine hem de aleyhine penaltı kararı vermişti

2015-16 sezonunda Trabzonspor - Galatasaray maçı yönetti

Ali Palabıyık 2015-16 sezonunda Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın hakemiydi. Ev sahibi Trabzonspor maçı 2-1 kazanırken Ali Palabıyık o dönem bordo-mavili takımda mücadele eden Özer Hurmacı'ya kırmızı kart göstermişti

Ali Palabıyık'ın bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar

Beşiktaş 3-0 Göztepe

Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

Trabzonspor 4-1 Beşiktaş

Galatasaray 3-2 Sivasspor

Başakşehir 2-2 Trabzonspor

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa