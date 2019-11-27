İç saha hakemi Ali Palabıyık! Bu sezon...

Ali Palabıyık Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak önemli maç Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini yönetecek. Deneyimli hakem oldukça bu sezon oldukça ilginç bir istatistiğe imza attı. Ali Palabıyık bu sezon Süper Lig'de altı maça çıktı ve bu maçlarda deplasman takımları galibiyet görmedi

27 Kasım 2019, Çarşamba 12:43 Son Güncelleme:
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İç saha hakemi Ali Palabıyık! Bu sezon...

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta görev alan Ali Palabıyık bu sezon Süper Lig'de 6 maç yönetti. Bu maçların beş tanesini ev sahibi takımlar kazanırken bir maç berabere bitti ilginçtir deplasman takımları hiç kazanamadı. Ali Palabıyık bu sezon 5 kez penaltı kararı verdi ve en çok penaltı düdüğü çalan hakem oldu.

Bu sezon hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ikişer maçını yönetti

Ali Palabıyık bu sezon Galatasaray'ın evinde 1-0 kazandığı Kasımpaşa ve 3-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçlarını yönetti. Ali Palabıyık son oynanan Sivasspor maçında Isaac Cofie'ye kırmızı kart göstermişti. Trabzonspor'un ise evinde 4-1 kazandığı Beşiktaş maçını ve 2-2- biten Başakşehir maçını yöneten Ali Palabıyık özellikle Başakşehir maçında Trabzonspor'un hem lehine hem de aleyhine penaltı kararı vermişti

2015-16 sezonunda Trabzonspor - Galatasaray maçı yönetti

Ali Palabıyık 2015-16 sezonunda Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın hakemiydi. Ev sahibi Trabzonspor maçı 2-1 kazanırken Ali Palabıyık o dönem bordo-mavili takımda mücadele eden Özer Hurmacı'ya kırmızı kart göstermişti

Ali Palabıyık'ın bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar

Beşiktaş 3-0 Göztepe

Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

Trabzonspor 4-1 Beşiktaş

Galatasaray 3-2 Sivasspor

Başakşehir 2-2 Trabzonspor

Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa

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