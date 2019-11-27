İç saha hakemi Ali Palabıyık! Bu sezon...
Ali Palabıyık Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak önemli maç Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini yönetecek. Deneyimli hakem oldukça bu sezon oldukça ilginç bir istatistiğe imza attı. Ali Palabıyık bu sezon Süper Lig'de altı maça çıktı ve bu maçlarda deplasman takımları galibiyet görmedi
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta görev alan Ali Palabıyık bu sezon Süper Lig'de 6 maç yönetti. Bu maçların beş tanesini ev sahibi takımlar kazanırken bir maç berabere bitti ilginçtir deplasman takımları hiç kazanamadı. Ali Palabıyık bu sezon 5 kez penaltı kararı verdi ve en çok penaltı düdüğü çalan hakem oldu.
Bu sezon hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ikişer maçını yönetti
Ali Palabıyık bu sezon Galatasaray'ın evinde 1-0 kazandığı Kasımpaşa ve 3-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçlarını yönetti. Ali Palabıyık son oynanan Sivasspor maçında Isaac Cofie'ye kırmızı kart göstermişti. Trabzonspor'un ise evinde 4-1 kazandığı Beşiktaş maçını ve 2-2- biten Başakşehir maçını yöneten Ali Palabıyık özellikle Başakşehir maçında Trabzonspor'un hem lehine hem de aleyhine penaltı kararı vermişti
2015-16 sezonunda Trabzonspor - Galatasaray maçı yönetti
Ali Palabıyık 2015-16 sezonunda Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın hakemiydi. Ev sahibi Trabzonspor maçı 2-1 kazanırken Ali Palabıyık o dönem bordo-mavili takımda mücadele eden Özer Hurmacı'ya kırmızı kart göstermişti
Ali Palabıyık'ın bu sezon Süper Lig'de yönettiği maçlar
Beşiktaş 3-0 Göztepe
Galatasaray 1-0 Kasımpaşa
Trabzonspor 4-1 Beşiktaş
Galatasaray 3-2 Sivasspor
Başakşehir 2-2 Trabzonspor
Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa