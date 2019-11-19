Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesi sona eren ve devre arası transfer döneminde bonservisini eline alacak olan Zlatan İbrahimovic'in yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından MLS kulübünden ayrıldığını açıklamıştı. İspanya'ya gideceği konuşulan İbrahimovic'in İtalya'ya dönmesi gündemde...

Mihajlovic ile sıkı arkadaş

Bonservisi elinde olan Zlatan İbrahimovic'in Bologna ile temasta olduğu ve anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

İtalya Serie A'da 12 puanla 15. sırada bulunan Bologna'yı İbrahimovic'in İnter'den takım arkadaşı Sinisa Mihajlovic çalıştırıyor.

Eşi de dönmek istiyor

İkili arasında çok iyi bir ilişki olduğu öğrenilirken transfer konusunda da görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Zlatan'ın manken kız arkadaşı Helena Seger'in de İtalya'ya geri dönmek istemesi bu transferin olasılığını güçlendiriyor.