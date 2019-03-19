Manchester United formasını 2 sezon giydikten sonra 2018 yazında MLS'in yolunu tutan Zlatan Ibrahimovic, eski kulübüyle ilgili çok konuşulacak sözlere imza attı.

İngiliz Mirror gazetesine konuşan İsveçli yıldız, Sir Alex Ferguson, efsane 92 kuşağı, Solskjaer etkisi ve Marcus Rashford ve birçok konuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Zlatan Ibrahimovic'in röportajından öne çıkan satır başları şu şekilde:

“Manchester United'da çalışan bütün menajerler, Ferguson'la kıyaslanıyor. 'Eğer Ferguson olsaydı bunlar yaşanmazdı' 'Ferguson olsa böyle yapmazdı' gibi karşılaştırmalar var. Kulübün her şeyi Ferguson'du.“

“Eğer ben United'da menajer olsaydım 'Artık Ferguson yok' derdim. Ben buradayım ve kendi tarihimi yazmak isterim. Kendi hikayemi yaratmak isterim. Yani geçmişte ne yaşandıysa artık geride kaldı. Şu anı temsil ediyorum. Yeni bir mentalite katmak isterim.“

“Elbette Ferguson'ın United tarihinde kendi bir yeri var, ancak kulüp önüne bakmak zorunda. Kulübün kendi kimliğini bulması gerekiyor ama bu oldukça zor.“

United'ın efsane 92 kuşağına gönderme...

Zlatan Ibrahimovic, Sir Alex Ferguson'la birlikte büyük işler başaran, içlerinde Scholes, Gary Neville, Phil Neville ve Ryan Giggs gibi isimlerin bulunduğu 92 kuşağını da eleştirdi. Televizyon programlarında United hakkında eleştirilerde bulunan efsane isimlere göndermede bulunan Zlatan sözlerine şöyle devam etti:

“Artık kulüpte değiller bu yüzden tüm gün televizyon programlarında takım hakkında şikayette bulunuyorlar. Eğer United için çalışmak istiyorlarsa, gidip ne yapmaları gerektiğini araştırsınlar. Sürekli televizyonlarda eleştiri yapıp durmasınlar. Evet, tamam, zamanında United'a hizmet ettiniz. Bunu biliyoruz.“

'Ferguson'ın izni olmadan ağızlarını açamıyorlar'

United'da oynadığı dönemde Paul Pogba ile yakın bir ilişkisi bulunan Ibrahimovic, 92 kuşağının Fransız yıldızı bir türlü kabullenemediğini iddia etti:

“Pogba gençken United'daydı. Sonra kulüpten ayrıldı ve tekrar geri döndü. Ferguson'un etrafındaki insanlar bu durumdan hoşnut olmadı. Çünkü onlar hayatları boyunca Ferguson'un etrafında olmuş ve hiçbir zaman ondan ayrılamamış insanlar. Ayrıca Ferguson onlara söylemediği sürece ağızlarını bile açıp konuşamamışlar. Şu an bu kadar televizyonlarda konuşuyorlar ama Ferguson'dan izin alıp almadıklarını bilemiyorum.“

'Pogba pozisyonunda en iyisi olabilir'

United kariyerinde 53 maçta 29 gol kaydeden Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba ve Marcus Rashford'un United'ı zirveye çıkarabileceğini düşünüyor.

Zlatan, ''Bence Pogba pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncusu olabilecek potansiyeli taşıyor. İyi bir çocuk ve idmanlarda çok çalışıyor. Dinliyor, daha iyiye gitmek istiyor, kazanmak istiyor ve her maçta sahaya performans koyuyor.“ diye konuştu.

'Rashford'ın limitleri yok'

Rashford'la ilgili de konuşan Pogba “O Manchester United'ın geleceği. Başlangıçte biraz bireysel futbol oynuyordu ama şimdi daha çok kollektif oyuna uyum sağladı. Kalitesini daha çok takımı yararına kullanıyor. United'ın sembol oyuncularından biri olabilir. Akademiden geliyor çok özel bir oyuncu. Bence potansiyel olarak limitleri olmayan bir futbolcu.“ dedi.

'Mourinho'nun yaptıklarını silemezsiniz'

Son olarak iyi ilişkileri olduğu Jose Mourinho ile ilgili de yorum yapan Zlatan “Onun şu ana kadar yaptıklarını silemezsiniz. Öyle bir CV'si var ki, gittiği her yerde bir şeyler kazanmış. Zaten kazanmak istersiniz. Mesela ben bir şeyler kazanmamış olsaydım 'Ibrahimovic iyi futbolcuydu ama ne kazandı?' sorusunu sorabilirdiniz. United'a geldiğimde tatil için gelmemiştim. Kazanmak için o imzayı atmıştım.“ diyerek röportajı tamamladı.

Tolga Kaplan - fanatik.com.tr