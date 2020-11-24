Tüm dünyada en çok oynanan oyunlardan olan FIFA serisi, yeni oyunu FIFA 21 ile oyunseverlerin kalbini fethetmiş durumda. Dev oyun firması EA Sports'un oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için belirli izinler alması gerekiyor.

Bu konuda EA Sports'a seslenen Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Ibrahimovic'in tweet'ine Tottenham'ın yıldızı Gareth Bale da destek verdi ve 'İlginç, bu nedir?' ifadesini kullandı.















