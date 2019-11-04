Ibrahimovic Sinisa Mihajlovic için geri dönebilir

LA Galaxy'den ayrılacak olan 38 yaşındaki Zlatan İbrahimoviç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İspanya'ya döneceğini duyurmuştu. Açıklamanın altından bir reklam anlaşması olduğu ortaya çıktı. İsveçli futbolcunun yıldız oyuncunun İtalya'ya dönme ihtimali de bulunuyor.

Serie A ekiplerinden Bologna, Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Zlatan da İtalyan ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor. Avrupa futboluna geri dönmeye hazırlanan Zlatan Ibrahimovic, çok anlamlı bir harekete imza atacak. Bologna’da kanser tedavisi gören teknik direktör Sinisa Mihajlovic’i yalnız bırakmak istemeyen İsveçli, gelen teklifi ciddi anlamda düşünecek.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, Bologna ile bir süredir temas halinde. Diğer yandan Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic de Zlatan Ibrahimovic'le telefonda görüştü.

İkilinin birbirine oldukça yakın olduğu biliniyor. Gazeteye konuyla ilgili konuşan Ibrahimovic, ''Aralık ayında size her şeyi anlatacağım'' dedi. Bu sözlerin üzerine gözler Bologna'ya çevrildi.

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Bologna Sportif Direktörü Walter Sabatini'nin açıklamaları da Ibra'nın bu isteğini kanıtlar nitelikteydi. Sabatini Zlatan ile ilgili olarak, "Ibrahimovic, Sinisa Mihajlovic ile olan yakınlığı nedeniyle bize katılmak istiyor. İmkansız değil, gerçekleşebilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse Sinisa ile Zlatan'ın iyi ilişkileri sebebiyle olacak. Zlatan, Sinisa'ya yardım etmek istiyor. Biz de bu hamle için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Milan, Napoli, Manchester United ve Avustralya ekibi Perth Glory'nin de Zlatan Ibrahimovic'le ilgilendiği konuşuluyor.



