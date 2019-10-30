İbrahimovic hakkında flaş iddia!

Dün sosyal medya hesabından İspanya'ya geri döneceğini açıklayan İbrahimovic hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

30 Ekim 2019, Çarşamba 14:40
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İbrahimovic hakkında flaş iddia!

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy ile olan sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla İspanya'ya geri döneceğini söylemişti.

Ancak İtalya'n basınına göre İbrahimovic, futbol oynamak için İspanya'ya dönmeyecek. 38 yaşındaki futbolcunun İspanya'ya ticari nedenlerle gideceği iddia edildi.

İbrahimovic'in bir bahis şirketi reklamı için İspanya'ya gideceği, merak uyandırması için de önceden açıklama yaptığı iddia edildi.

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