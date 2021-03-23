İbrahimovic gözyaşlarını tutamadı

Geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen İbra, teknik direktör Janne Andersson daha öce basın yoluyla aralarında yaşanan tatsızlıkla ilgili olarak, “Eski günler geride kaldı. Şimdi ben buradayım ve Andersson ile birbirimizi daha iyi anlayacağız” dedi. Milan’ın 39 yaşındaki yıldızı kariyeriyle ilgili soruya, “Daha uzun yıllar futbol oynamayı düşünüyorum” karşılığını verdi.