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Ibrahima Balde: Mert'e ne olduğunu anlayamadık

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 yenen Giresunspor'da Ibrahima Balde, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2021, Cumartesi 21:34 Son Güncelleme:
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Ibrahima Balde: Mert'e ne olduğunu anlayamadık

Giresunspor, Süper Lig 'in 14. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekibi 4-0 mağlup eden Giresunspor'da maçın 2. golünü kaydeden Ibrahima Balde karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın son bölümünde sakatlanan Mert Günok'a geçmiş olsun dileklerini ileten Balde, son golde ne olduğunu anlayamadıklarını dile getirdi.

Ibrahima Balde'nin açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle Mert Günok'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne olduğunu anlayamadık."

"Beşiktaş ligin en iyi takımlarından biri. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir takım. Beşiktaş gibi bir takımla oynarken daha fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Allah da bize yardım etti."


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