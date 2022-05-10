Bu sezon Süper Lig 'de kalmayı garantileyen Giresunspor gün içinde tecrübeli forveti Ibrahima Balde ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıklamıştı.





Bu açıklama sonrasında Senegalli futbolcudan flaş bir paylaşım geldi. Karadeniz ekibinin teşekkür görselini kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan 33 yaşındaki forvet fesih işlemlerinden haberinin olmadığını duyurdu!

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Bu nedir anlayamadım? Ne zaman bu gerçekleşti? Başkanın imzalamamı istediği bir yazı aldım az önce. Sözleşmeme saygı duymadıklarını ve bana 6 aydan fazla maaş ve geçen yıldan maaş borcu olduğunu bilerek, artık kulübe gelmemem ile ilgili bir yazı aldım. Ama ben bu konu hakkında hiçbir şey söylemedim. Giresunspor bana bu şekilde mi teşekkür ediyor? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Hakan Karaahmet bana bu şekilde mi teşekkür ediyorsunuz?" dedi.

Kendisinin hiçbir şey imzaladığını da kaydeden Balde, "Ben hiçbir şey imzalamadığı biliyorum. Teşekkür ederim Hakan Karaahmet, Giresunspor Taraftarları ve Giresun şehri. Neler olduğunu anlamıyorum. Bir kulüp izin olmadan ve oyuncunun bu konu hakkında hiçbir bilgisi olmadığını bilerek böyle bir şey paylaşabilir mi? Bu konuda hiçbir şey söylemediler. Başkanım bu ayıp sizden geliyor. Bu profesyonel değil. Ben hiçbir hak vermedim ve hiçbir şey imzalamadım. Bütün dünya bunu bilecek. Bu sizin ayıbınızdır. Bütün çalışmam ve bütün profesyonelliğimden sonra, bunu yapmaya nasıl hakkınız var?" sözleriyle sitem etti.

Bu sezon 34 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan İbrahima Balde ile Giresunspor arasındaki bu gerilim nasıl sonuçlanacak merak konusu...





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