İbrahim Üzülmez: Şimdi bizim için önemli olan Play-Off

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Balıkesirspor'u Mete Demir, Caner Hüseyin Bağ ve Jesse Sekidika'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Balıkesirspor maçının Play-Off öncesi eksikleri görmek adına iyi bir maç olduğunu belirtti, şu ifadeleri kullandı:

'Bu kadar gol yiyen takımın hedeflere ulaşması çok kolay değil'

“Genç bir takımla mücadele ettik. Rakibe saygı duyarak iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Geldiğimiz günden itibaren farklı oyun içerisinde oyuncuların alışkanlıkları vardı ve bu alışkanlıkları en iyi şekilde pozitife çevirmek için gayret gösteriyoruz. Sezonun geneline baktığınız zaman özellikle defansif anlamda çok gol yiyen bir takımız. Bu kadar gol yiyen takımın da tabii ki hedeflere ulaşması çok kolay değil. Onları gidermeye çalıştık. Bugün de sahanın geneline 90 dakikalık süreye baktığımız zaman karşımızda mücadele eden, genç bir takım olmasına rağmen oyun disiplininden kopmayarak rakibimize de saygı duyarak, genç kardeşlerimize de saygı duyarak bir müsabaka oynadık.''

'Bu işin finali neyse oraya gitmek istiyoruz'

''Şimdi bizim için önemli olan Play-Off. Play-Off'taki rakiplerimizin de ne kadar bu işte istekte olduklarını biliyoruz. Eksiklerimiz var. Eksiklerimizi kalan süre içerisinde en iyi şekilde gidermeye çalışacağız. Çünkü biz istiyoruz. İnanıyoruz, yapacağımıza inanıyoruz. Bu işin finali neyse oraya gitmek istiyoruz. Oyuncularımızla da konuşuyoruz. Özellikle geldiğimiz günden itibaren hakikaten güzel bir takımdaşlık ortaya koymaya başladılar. Kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip Play-Off maçlarına hazırlanmaya çalışacağız.”