İbrahim Üzülmez: Savaşarak maçlara çıkmamız lazım

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı. Ankaragücü’nün yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, zorlu Trabzonspor deplasmanında puanla başladı. Sarı-lacivertli takım da puanını 25’e çıkararak maç fazlası ve averajla son sıradan bir üst basamağa yükseldi.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kazanmaya ihtiyacı olan bir Trabzonspor’a karşı oynadıklarını belirterek, "Bizim için de puan ve puanlara ihtiyacımız olan bir geceydi. Trabzonspor deplasmanında ilk göreve geldiğimiz müsabakanın bizim için zorlu geçeceğini biliyorduk. Oyuna da yenik başladık, duran toptan basit gol yedik. Bu golleri yemememiz gerekiyor. Özellikle bu ligde bu kadar basit gol yerseniz sorun yaşarsınız." dedi.

Daha sonraki dakikalarda oyunu dengeleyen bir Ankaragücü’nün sahada olduğunu ifade eden Üzülmez, şöyle devam etti:

"Oscar’ın girdiği bir pozisyon ve rakibe de az pozisyon veren bir görüntü ile ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bize yakışan hem oyun, hem mücadele, hem saha içerisinde yardımlaşarak oynayan, pozisyonlar bulan, ikinci gole yaklaşan bir Ankaragücü takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir akşamdı bizim için. Başlangıç kolay olmuyor, zor bir durumdayız. Takım ve camia olarak şu an bulunduğumuz istenilen durumda değiliz. Bunu lehimize çevirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ankaragücü’nün yapısında karakterinde bunlar var. Savaşarak maçlara çıkmamız lazım. Bir karakterle duruş göstermemiz lazım."

Üzülmez, geldikleri günden itibaren oyuncuları fiziksel anlamdan ziyade mental olarak hazırlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kendilerine yakışır mücadele ortaya koydular. İstekle, coşkuyla oynadılar. Şampiyonluğa oynayan Trabzonspor’dan puan ya da puanlar almak kolay değil. Bunu başardık. Bu bize sonraki haftalar için moral ve motivasyon olacaktır. İnşallah puanla başladığımız bu haftaları taçlandırarak bitiririz. Kolay değil onu da biliyoruz. Can derdindeyiz ve sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde Ankaragücü takımını sağlıklı şekilde limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor büyük bir camia, onlara da bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz."