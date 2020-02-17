TFF 1. Lig’in 22. hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Adana Demirspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, istediklerini sahada uyguladıklarını ve zor bir 90 dakikayı geride bıraktıklarına işaret ederek ilk yarı rakibe pozisyon vermediklerini dile getirdi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: ÖNEMLİ BİR 3 PUAN

Saha içerisinde oyuncu grubunun her şeyi doğru bir şekilde yaptığını vurgulayan Üzülmez, “Bireysel yeteneklere sahip bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda rakibe pozisiyon vermeyen BİR takım görüntüsündeydik, bu beni çok memnun etti. İlk 45 dakika çok olumlu geçti, golleri de bulduk. Devre arasında oyuncularıma tehlikeli skor olduğunu, rehavete kapılırsak sıkıntı olacağını söyledim. 2'nci yarıya iyi de başladık, kırmızı karttan sonra oyuncu psikolojisi, skoru koruma iç güdüsüyle rakibe pozisyon verdik. Önemli bir 3 puan, oyuncularıma gayretleri için teşekkür ediyorum ama dikkat etmemiz lazım” dedi.

"ÖZER ÇOK DUYGUSAL BİR OYUNCU"

Özer Hurmacı’nın gördüğü kırmızı kartın kendisini üzdüğünü söyleyen Üzülmez, “Kırmızı kart Özer’i de üzdü, sahip çıkmamız gerekiyor. Özer’in pozisyonu affedilir bir pozisyon değil, çok duygusal bir oyuncu. Oyuncularımın saha içerisindeki davranışlarında bir takım şeyleri en ince ayrıntısına kadar düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Bu şehrin bizden beklentileri var. Saha içerisinde bu hataları yapmamamız lazım. Hakemler kötü yönetebilir ama bizim de bir duruş sergilememiz gerekiyor. Oyuncularımız aslanlar gibi mücadele etti. Hepsini yürekten kutluyorum. Lig uzun bir maraton. Hiçbir şey bitmedi, daha çok yolumuz var, yolumuz uzun ve çetrefilli. İnanarak aynı ciddiyetle elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.