İbrahim Üzülmez, eski bir Türk futbolcudur. Kariyerine teknik direktör olarak devam etmektedir.

İbrahim Üzülmez kimdir? İbrahim Üzülmez hakkında kısa bilgiler

Üzülmez, Türk futbol camiasının yetenekli isimleri arasındaydı. Şu an aktif futbol kariyerine son vermiş bulunmaktadır. Fakat hala futbol sektörü ile iç içedir.

İbrahim Üzülmez Hakkında Kısa Bir Analiz:

Doğum tarihi ne zamandır? 10 Mart 1974

Doğum yeri neresidir? Kocaeli

Şu an kaç yaşındadır? 46 (2020 tarihinde)

Boyu ne kadardır? 1, 75 cm

Uyruğu neresidir? Türkiye

Hangi mevkide oynuyordu? Defans Sol Bek

Yan mevki olarak hangi mevkide oynuyordu? Orta Saha Sol

Hangi ayağını kullanmakta iyidir? Sol ayak

Güncel olarak oynadığı kulüp var mı? Kariyerini sonlandırmış bulunuyor

Şu ana kadarki en yüksek piyasa değeri ne kadardı? 4 milyon Euro (29 Ekim 2004 tarihinde)

İbrahim Üzülmez nerelidir?

Eski futbolcu, Kocaeli’de dünyaya gelmiştir. Kariyerine de memleketinde, alt yapı takımları ile başlamıştır.

İbrahim Üzülmez kaç yaşındadır?

İbrahim Üzülmez 2020 tarihi itibariyle 46 yaşına gelmiş bulunmaktadır.

İbrahim Üzülmez hangi takımlarda forma giydi?

Üzülmez, kariyeri boyunca pek çok takımda forma giyme şansına sahip oldu.

İbrahim Üzülmez Kariyeri Hakkında Özet ve Oynadığı Takımların Listesi:

Alt Yapı Kariyeri ve Futbola Başlangıç

Kocaelispor Alt Yapı (1993-1994 sezonu)

Üzülmez, futbolla 1993 yılında alt yapı ekibine girerek tanıştı. Burada bir sezon boyunca kaldı ve sonraki sezon profesyonel olarak kariyeri başladı.

Profesyonel Anlamda Futbol Kariyeri

Gönenspor (1993 - 1995)

Futbolcunun yeteneği fark edildikten sonra, Gönenspor tarafından transfer edildi. Burada ilk defa profesyonel anlamda futbol ile tanıştı. Bu takımda toplam 26 maça çıkma şansına erişti. Ayrıca atmış olduğu 3 adet gol bulunmakta.

Kardemir Karabükspor (1995 - 1999)

Üzülmez, daha sonra Kardemir Karabükspor’a transfer edildi. Burada da 46 adet maça çıktı ve 1 gol attı. Kardemir Karabükspor döneminde iki defa kiralık olarak gönderildi.

Körfez İskenderunspor (Kiralık / 1995 – 1996)

Kardemir Karabükspor’un kiralık gönderdiği takımlardan birisi de Körfez İskenderunspor’dur. Bu takımda 1995 – 1996 sezonu boyunca forma terletti. Toplamda 19 maça çıkarak 5 gol attı.

Amasyaspor (Kiralık / 1997 – 1998)

Üzülmez sonraki sezon Amasyaspor takımına kiralık gönderildi. Burada da toplamda bir sezon boyunca takımın formasını giydi. 32 maça çıkan Üzülmez, 2 adet gol attı.

Gaziantepspor (1999 – 2000)

Kardemir Karabükspor, Üzülmez’i daha sonra Gaziantepspor’a transfer etti. Burada bir sezon kaldı. Bir sezonda 47 maça çıktı ve 2 adet gol atmayı başardı.

Beşiktaş (2000 – 2011)

Üzülmez, son takımı olan Beşiktaş’a 2000 yılında geçiş yaptı. Burada tam 11 sene kaldı ve toplam da 285 maça çıktı. Bu maçlarda ise toplam da 7 adet gol attı.

Milli Takım deneyimleri

Üzülmez, 2003-2009 yılları arasında milli takım forması giydi. Bu yıllarda toplam da 37 kez milli takım ile maçlara çıktı. 1 adet golü bulunuyor.

İbrahim Üzülmez’in Teknik Direktörlük Kariyeri

Üzülmez, aktif futbol yaşamına 2011 yılında son verdi. Bu yıldan sonra teknik direktör olarak çalışmaya devam etti. Bugüne kadar ki teknik direktörlüğünü yaptığı takımlar şu şekildedir:

Çaykur Rizespor (2013) Elazığspor (2015) Gençlerbirliği (2016) Gaziantepspor (2016) Çaykur Rizespor (2017) Gençlerbirliği (2019) Bursaspor (2019) MKE Ankaragücü (2020)

Üzülmez, şu an herhangi bir takımda futbolculuk yapmıyor. Fakat teknik direktör olarak 2020 yılı itibariyle MKE Ankaragücü takımı ile çalışmaktaydı.