İbrahim Üzülmez: Kimse şampiyonluğu altın tepside sunmaz

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Üzülmez, kırmızı-siyahlı takımın 10 hafta sonra yeniden lider olduğu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyledi.

Tecrübeli bir takım olduklarına vurgu yapan Üzülmez, "Oyun olarak sahada iyi olabilirdik. Tecrübeli bir takımız. Balıkesirspor’un iddiası yoktu ama verdiği mücadele takdir edilmeli. İyi oynamıyoruz ancak iyi mücadele ediyoruz." diye konuştu.

"Ligde son haftalara yaklaştıkça, makas daralıyor." ifadesini kullanan Üzülmez, "Sonuç almak önemli. Gol atamayınca telaş da başlıyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz. Kimse şampiyonluğu altın tepside sunmaz." diyerek sözlerini tamamladı.