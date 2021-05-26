İbrahim Öztürk: Her ligde şampiyon

Altay forması giyen deneyimli oyuncu İbrahim Öztürk, Süper Lig 'e yükselen kadroda yer aldı. Final maçında da 90 dakika oynayan İbrahim Öztürk, Profesyonel tüm liglerde şampiyonluk ya da yükselme başarısı göstererek kırılması zor bir rekora imza attı.

Her ligde şampiyon

İbrahim Öztürk, 2009-2010 sezonunda Bursaspor 'da Süper Lig şampiyonu olurken 2020-21 sezonunda Altay ile 1.Lig Play-Off final maçını kazanıp Süper Lig'e yükseldi. İbrahim Öztürk, 2016-17 sezonunda Sivasspor ile 1.Lig'de şampiyon olmuştu. 1981 doğumlu oyuncu Karamanspor ile 3.Lig'de şampiyon olurken Altay ile 2017-18 sezonunda Misli.com 2.Lig'de şampiyon olup bir üst lige çıkmıştı

2003-04 Karamanspor (Misli. com 3.Lig) - Şampiyon

2009-10 Bursaspor (Süper Lig) - Şampiyon

2016-17 Sivasspor (1.Lig) - Şampiyon

2017-18 Altay (Misli. com 2.Lig) - Şampiyon

2020-21 Altay (Spor Toto 1.Lig) - Play-Off Şampiyonu