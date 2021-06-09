Siyasetin ve devletin içinden gelen, 3 dönem İstanbul milletvekilliği hatta Devlet ve Ulaştırma bakanlıkları da yapmış olan İbrahim Özdemir deneyimli ve güçlü bir ekiple Galatasaray 'ın problemlerini çözmeye geldiklerini açıkladı.

"3 YILDIR HAZIRLANIYORUZ"

"Adaylıkla alakalı sürecim 3 yıldır devam ediyor. Bu süre içerisinde beni esas aday olmaya iten sebep, Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu kaotik durum, kaos, zıtlaşmalar, gruplaşmalar... Bunların hiçbirinin Galatasaray etiğine, örf, adet ve geleneklerine uygun olmadığını düşünüyorum. Galatasaray irtifa kaybediyordu, ben de bir Galatasaraylı olarak, Galatasaray'ın dinamiklerini bilen biri olarak günün bugün olduğunu ve bütün çözülemeyen meselelere barışçıl bir çözüm bulmak gerektiğine inandım. Vizyoner, deneyimli, Galatasaray'ın sorunlarını çözecek bir ekip kurarak başkanlığa aday oldum.

"OY VERİLMESİ GEREKEN BİR EKİBİZ"

Uzun yıllardır devlet tecrübesiyle yönetimlerin içindeyiz. Yapmış olduğumuz görevlerde son derece başarılı olduk. Vizyoner bir ekibiz, Galatasaray'ın problemlerini de ancak böyle bir ekip çözer. Bizim ekibimiz ve ben, ehliyetli, liyakatli, tecrübeli, bilgili, birikimli aynı zamanda çok geniş yelpazede ilişkileri ağı olan insanlarız. Bu nedenlerden dolayı genel kurul üyelerinin bizi tercih edeceğini ümit ediyorum. Oy verilmesi gereken bir başkan adayı ve yönetim kurulu olduğumuzu düşünüyorum. Bizim ekibimizin vizyonu çok geniş. Çok önemli bir ekiple geliyoruz. Galatasaray'ı layık olduğu yere taşıyacak bir ekibiz.

"PROJELERİMİZİN ALTI DOLU"

İlk hedefimiz seçimin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak. Birikmiş bütün sorunları kısa sürede önemli ölçüde çözeceğimizi düşünüyorum. Birçok projemiz var. Ama bu projelerin hepsinin altı dolu. Kurumsal bir yapıya geçeceğiz. Kulüpler kurumsal olmadığı için batıyor. Bu konuda çok hassas olacağız. İşlevsel komiteler projesi kuracağız. Galatasaray’ın medya organlarında yeniden yapılandırmaya gideceğiz. Tüzüğün güncellenmesi konusunda çalışmamız var. Bu konudaki hassasiyetleri göz önünde bulundurarak tüzük tadilini görüşüyoruz. Galatasaray'ı önümüzdeki yüzyıllara taşıyacak tüzük oluşturma çalışmamız var.

"MAKETLERLE GEÇİRECEK DÖNEMİMİZ YOK"

Galatasaray'ın cicili bicili maketlerle uğraşacak vakti olmadığını söyleyen Özdemir projelerini ve başkanlık planlarını anlattı...

Gayrimenkullerimiz konusunda çok önemli çalışmalarımız var. Kurduğumuz komiteler var ve hepsi için çalışmalar sürüyor. Kemerburgaz Tesisleri konusu önemli. Cicili, bicili maketlerle buraya yaklaşmak son derece yanlış. Hatta 47 yıllık yüksek mimar olarak geniş tecrübelerim var. Mevzuat ve projelere son derece hakimim. Maketlerle geçirecek dönemimiz yok. Rafa kaldırılacak projelerle işimiz yok. İşin tekniği neyse ona odaklanıyoruz. Tüm asetlerimizi satmadan Galatasaray'ın bünyesinde tutacağız. Galatasaray'ın değerlerini de sattırmayacağız.

"YENİ RİVA, YENİ FLORYA KAZANDIRACAĞIZ"

Galatasaray'a gelecekte bir Florya, bir Riva kadar değer katabilecek araziler kazandırmaya geliyoruz. Bu konuda son derece kararlıyız. İlişkilerimiz, ehliyetimiz, dolayısıyla da yeterli olacaktır. Buradan bütün Galatasaray camiasına şu sözünü veriyorum. Galatasaray'ın mevcut asetlerini koruyacağız ve yeni araziler kazandıracağız. Galatasaray adası çok çirkin durumda, dünyanın en değerli yerlerinden. Genel kurul üyelerine şu sözü veriyorum. En kısa süre içinde Galatasaray adası tekrar hayata geçecek. Yine bir bölümünde Galatasaraylılar olacak.

"FATİH TERİM SEÇİM MALZEMESİ OLMAMALI"

Ekibimiz ortak akıl yönetecek bir ekip. Yönetim, sportif direktör ve teknik direktör sistemiyle çalışacağız. Dünyada bu işi bilen en iyi isimlere görev vereceğiz. Bizim futbol aklımız bu olacak. Diğer adaylar Fatih Terim'siz olmaz diye deklarasyon yayınladıklarında biz kendi görüşümüzü belirttik. Fatih Terim bu kulübün bir değeridir. Seçim malzemesi olarak kullanılmasının yanlış olduğunu söyledik. Hocanın bundan rahatsız olduğunu da başından beri biliyorum. Şimdi diğer adaylar da bizim söylediğimiz noktaya geldi. Fatih hocayla elbette oturur konuşuruz. Şartlarımız uyarsa elbette çalışırız. Ancak şartlar uymazsa kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Ben dahil, diğer arkadaşlarımız da dahil. Herkes bunu bilir en büyük olan Galatasaray'dır.

"OY KULLANMAYA GELSİNLER, SIRTIMIZDA TAŞIRIZ"

Galatasaray'da çok adayla seçime gidildiği konuşuluyor ancak son seçime de 4 aday girmişti. Siyasetin içinden geliyorum. Birçok seçim yönettim. Kimse sandıklar açılmadan kazanırım havasına girmesin. 8 bin 600 genel kurul üyesi var. En yüksek katılımın olması gerektiğini düşünüyorum. Hastalık dışında bir sebep yoksa mutlaka herkes gelip oy kullansın. Aksi taktirde seçimden sonra hiç kimseyi eleştiremeyeceklerini bilsinler. 80'li-90'lı yaşlardaki abilerimizin gelip oy kullanacaklarını biliyoruz. Mesela adada oturan bir abimiz var 90 yaşında bizi aradı. "Ben seçime nasıl geleceğim?" dedi. Tabi ki gidip onu sırtımızda taşıyıp oy kullanması için gerekirse getireceğiz.

"27-28 YAŞ ÜSTÜ TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Galatasaray'a 27-28 yaşının üstünde futbolcu almayacağız. Bugüne kadar bu transferlerin kulübe faydası olmadı, bundan sonra da olmayacağını düşünüyoruz. Alt yapıya yöneleceğiz. Kendi cevherlerimizi ortaya çıkarmak için çalışacağız, Ajax, Benfica, Porto gibi kulüplerin sistemini kuracağız. Bu modeli mutlaka getirmemiz gerekiyor. U11'den U21'e kadar genç yetenekleri ortaya çıkartarak Galatasaray'a kazandıracağız. Son sattığımız oyuncumuz 11 milyon Euro'ya Ozan Kabak'tı. Onun parasını da başka oyuncuya harcadılar. Galatasaray'ın paralarını Falcao gibi transferlere çarçur etmeyeceğiz.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZ"

Galatasaray futbol takımı değildir. İhmal edilen branşlarımız var. Basketbolu özellikle yeniden yapılandıracağız. Selim Demir'i bu bölümün başına getirip daha yukarı çıkartacağız. Atletizm, yelken, kürek, yüzme hep ihmal edilmiş. Aslında bu sporları Türkiye'ye getiren bizim kulübümüz. Bu branşları kapatın diyenler var. O branşlara amatör ancak içi Galatasaray sevgisiyle dolu insanları getireceğiz. Taraftar ise bizim en büyük gücümüz. O gücü arkamızda mutlaka görmek istiyoruz. Galatasaray taraftarı hiç merak etmesin. Kulüp bugünkü olduğundan daha güçlü hale gelecektir.

Yakup Çınar



