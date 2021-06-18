Galatasaray Kulübü'nde başkan adaylarından İbrahim Özdemir, seçilmesi halinde prensipte anlaştıkları Alman teknik direktör Ralf Rangnick'i göreve getireceklerini açıkladı, gündeme oturdu. Başkanlık için yarışacak adaylardan İbrahim Özdemir, Rangnick'i takımın başına getirerek futbolda Alman ekolü yaratmak istiyor. 17, 18 ve 19. Dönemlerde İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Özdemir, ayrıca 17. Dönemde imar, ulaştırma ve turizm komisyonu başkanlığı görevini icra etmiştir. İbrahim Özdemir, seçimde sarı renkli oy pusulasına sahip olacak.

İbrahim Özdemir kimdir, serveti ne kadar? İbrahim Özdemir nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

1949 yılında Giresun’un Görele ilçesinde doğan İbrahim Özdemir, Lisan eğitimini Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nde tamamlamıştır.

Yüksek mimar olan Özdemir, uzun yıllar siyasette aktif rol almıştır. 17, 18 ve 19. Dönemlerde İstanbul Milletvekilliği yapan İbrahim Özdemir, ayrıca 17. Dönemde imar, ulaştırma ve turizm komisyonu başkanlığı görevini icra etmiştir.

Özdemir ayrıca 47. Hükümet Dönemi’nde devlet bakanı, 48. Hükümet Dönemi’nde ise ulaştırma bakanı olarak görev yapmıştır.

Ülkemizdeki pek çok gayrimenkul projesini üreten ve birçok gayrimenkul projesinde danışmanlık yapan Özdemir, 50 bin M2 kapalı alanda ileri teknoloji ve topraksız tarım yapmaktadır.

İngilizce bilen İbrahim Özdemir evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Özdemir'in listesinde kimler var?

Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.