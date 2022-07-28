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İbrahim Özdemir, Dünya 3.'sü

İtalya'da devam eden U17 Dünya Şampiyonası’nda grekoromende 71 kg'da mindere çıkan sporcumuz İbrahim Özdemir 3.'lük maçında ABD'li rakibi Arvin Khosravy’yi 5-3 yenerek dünya 3.'sü oldu.

28 Temmuz 2022, Perşembe 09:03 Son Güncelleme:
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İbrahim Özdemir, Dünya 3.'sü

Üçüncülük maçına çıkan bir diğer sporcumuz 51 kg’da Ali Sümbül ise Hintli rakibi Manish'e 8-0 yenilerek kürsü şansını yitirdi. İlk gün 80 kg'da Alperen Berber ve 110 kg Cemal Yusuf Bakır'la çifte altın kazanan Grekoromen Milliler böylece toplamda 2 altın, 1 bronz elde etti, ülke klasmanında 89 puanla 4. sırada yer aldı. İran 135 puanla 1., Azerbaycan 130 puanla 2. ve Gürcistan 121 puanla 3. oldu. Dünkü elemelerde kadın adın Millilerimiz mindere çıktı. Bir tek 57kg'da Tuba Demir 3.'lük maçına çıkma hakkı kazanırken, 49kg'da Şevval Çayır repesaj şansı yakaladı.

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