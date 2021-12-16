Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında kaybettikleri puanları Altay’ı yenerek telafi etmek istediklerini ifade eden İnanç, yaptığı açıklamada “Altay maçına galibiyet parolasıyla hazırlandık. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Taraftarlarımızın da desteğiyle rakibimizi yenip, haftayı kayıpsız geçmek ve Adana Demirspor deplasmanında kaybettiğimiz puanları telafi etmek amacındayız. Bütün taraftarlarımızı bu zorlu maçta tribünleri doldurmaya davet ediyor, Giresunspor’a destek olmaya bekliyoruz” diye konuştu.

İHA