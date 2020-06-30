Alanya maçında yaşananlar ve Ankaragücü karşısındaki beraberliği değerlendiren Hacıosmanoğlu, hakemler konusunda da sert konuştu. İşte Hacıosmanoğlu’nun sözleri: “Trabzonspor taraftarı, camiası inanmış. Başkan ve yönetim elinden geleni yapıyor. Adam uğraşıyor, tüm mesaisini harcıyor. Ancak oyuncular da bilincinde olacak. Futbolcular sahada mücadele edecek. Ankaragücü maçındaki futbol olmaz yani. Üzüldük. Ligin dibindeki takımdan gol yiyorsun!”

‘Nwakaeme ve Ekuban olsa...’

“Evet Nwakaeme ve Ekuban’ın eksikleri çok etkiledi takımı. Onlar olsa, böyle olmazdı. Ancak sen Trabzonspor’sun. Göztepe maçında da hakem birçok yanlış karar verdi. Ama çok iyi oynadın hakemi de yendin. Kalenin önüne savunmacıları dizip, beklemek olmuyor. Bizim de hatalarımız var. Yok değil. Ancak 5 hafta var. 5 puan da fark olsa kimse şampiyon oldum diyemez. 2 puanlık fark var şu an Başakşehir ile. Ancak ipler elimizde değil elbette. Onların takılması gerekiyor. Ankaragücü’nü yensek, puanlar eşitti şimdi”

‘Hakemler alay etmesin’

“Biz istiyoruz ki; şampiyonluk sahada kazanılsın. Hakemler tesir etmesin sonuca. 2011’in ardından Trabzonspor bir travmayı daha kaldırmaz. Ayak oyunlarıyla bize şampiyonluğu kaybettirirlerse, tüm Trabzon asla unutmaz bunu. Hakemler etki etmesin, hak eden şampiyon olsun diyoruz sadece. Hakemlerin yaptığı kasti hareketler ile insanların aklı ile alay edilmesin. Bırakalım sahada şampiyonluk kazanılsın, biz de kim olursa alkışlayalım” ‘Yengeç gibi yana gidiyor!’ “Alanyaspor maçında golü atan arkadaş (Bakasetas)... Real Madrid’e atmış sanki öyle seviniyor. Aynı Bakasetas önceki hafta Başakşehir maçında karşı karşıya topa vurmuyor. Bekliyor yengeç gibi sola gidiyor. Kaleci kapatsın da öyle vurayım diye. 1 hafta sonra o arkadaş, yeteneğini konuşturup 25 metreden bize attı. Ben iki maçı da izledim, atmosferi karşılaştırdım. Art niyet var. Çıkmış hocası (Erol Bulut) turuncu-mavi giyinmiş. Kime mesaj veriyorsun. Özellikle dikkat etmen lazım senin. Kesinlikle tesadüf falan değil”

Safa Can Konuksever