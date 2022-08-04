İbrahim Çolak ameliyat oldu

Sol elinin tarak kemiği kırılan 27 yaşındaki başarılı sporcu, İzmir'de özel bir hastanede ameliyat edildi. İbrahim, sakatlığıyla ilgili, "Maalesef dün antrenman sırasında bir kaza yaşadım ve sol elimin tarak kemiği kırıldı. Bugün ameliyatımı oldum ve 1.5-2 ay içerisinde daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah" mesajını paylaştı.

Cimnastik Federasyonu da, "Antrenmanda sakatlanan İbrahim Çolak, sol el tarak kemiğinden başarılı bir operasyon geçirdi. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" açıklamasını yaptı.

DHA