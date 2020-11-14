İbrahim Cicioğlu Kovid-19’a yakalandı

Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve Dünya Güreş Birliği Hakem Kurulu Üyesi İbrahim Cicioğlu’nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığı bildirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Cicioğlu’nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilerek, "İbrahim Cicioğlu’nun Kovid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisinin sağlık durumu son derece iyi olup tedavisi evde sürmektedir. İbrahim Cicioğlu’na Allah’tan acil şifalar diliyoruz." denildi.