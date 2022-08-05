İbrahim Alp, Türkiye Şampiyonu oldu

Kırıkkale'nin ev sahipliğini yaptığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonada, erkeklerde ve kadınlarda 13 sıklette madalya dağıtıldı. Geleceğin milli boksörlerinin altyapısının oluşturulduğu şampiyonaya 56 ilden 660'ı erkek, 303'ü kadın olmak üzere 963 sporcu katıldı.

Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Aydın’ı ise 5 sporcu temsil etti. Aydınlı sporcular şampiyonayı 1 altın ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya ile tamamladı. Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonaya ise Aydınlı sporcular damga vurdu. Şampiyonada Aydın’ın temsil eden İbrahim Alp Bakır, 54 kilogramda Yıldız Erkekler Türkiye Birincisi, Simge Bekler ise 48 kilogramda Yıldız Kadınlar Türkiye Üçüncüsü oldu.

İHA



