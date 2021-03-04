İbrahim Akdağ: 'İbrahim vurdu' demek bence yanlış

MKE Ankaragücü'nün orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, Mostafa Mohamed ile yaşanan pozisyon ve sonrasında çıkan kırmızı kart hakkında konuştu. Akdağ, pozisyonun detaylarını açıkladı.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan İbrahim Akdağ, "Bana karşı ithamlar var. Pozisyonu anlatayım; Mostafa Mohamed topu ayağından aştı, ben de kontrolü kaybettiğini düşünüp hızlandım ama topa yetişemeyeceğimi düşününce Mostafa Mohamed ile kalenin arasına doğru koşu yaptım. Orada herkes diyor ki 'İbrahim gitti vurdu!' Böyle bir şey olabilir mi? Mostafa Mohamed'in arkasına pozisyon almaya giderken oyuncu dirseğini benim koşacağım alana doğru çıkardı. Bu pozisyon kırmızı karttır demiyorum ama burada Mohamed'in bana yaptığı hareket varken 'İbrahim ona vurdu' demek bence yanlış"

"Galatasaraylı oyuncular 'Kan yoktur' deyince doktorumuz da gazlı bezin üzerindeki kanı hakeme gösterdi. Yine söylüyorum; sarı kart ya da kırmızı kart konusu tartışılabilir. Fakat benim rakibe müdahale etmem söz konusu değil. Allah kalbimi ve niyetimi biliyor. Rakip takım isyanında haklı olabilir, onlar da şampiyonluğa oynuyor. Kalbimi bilmeden bu yorumları yapanlara üzülüyorum. Benim amacım rakiple kale arasına geçmekti. Dünkü pozisyonda da Mohamed'in dirseği dişime ya da burnuma gelseydi burnum ya da dişim kırılabilirdi şiddetli bir darbeydi." ifadelerini kullandı.