İbrahim Akdağ Ankaragücü’nden ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde ayrılık. Sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, 1 milyon liralık serbest kalma bedelini ödeyerek Başkent ekibiyle olan sözleşmesini fesh etti.

İbrahim Akdağ'ı isteyen kulüpler

Trabzonspor ile görüşen tecrübeli oyuncuyu Süper Lig’den Göztepe , Konyaspor ve Adana Demirspor da istiyor.

'Kimse Ankaragücü'nden büyük değil'

30 yaşındaki İbrahim Akdağ durum resmiyet kazanmadan önce sosyal medyası üzerinden kulüpten ayrıldığını duyurmuştu. Ankaragücü ise, "Her futbolcumuzun, sözleşmesini tazminat ödemek koşuluyla tek taraflı feshetme hakkı saklı kalmaktadır. İbrahim Akdağ'ın kulübümüzden herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Bu konuda kulübümüzün bilgisi dışında yaptığı açıklama İbrahim Akdağ'ın kendisini bağlamaktadır. Kimse Ankaragücü'nden büyük değildir." Açıklamasında bulunmuştu. (Ajansspor)