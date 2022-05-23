Bulgaristan'da 12-15 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası düzenlendi. Turnuvaya 8 milli sporcu ile katılım sağlayan İBBSK, 7 Avrupa şampiyonluğu ile alanında kulüp rekoru da kırdı. Ayrıca Avrupa Wushu Şampiyonası'nda İBBSK Wushu Sorumlusu Okan Karamanlı Milli Takımlar Antrenörü olarak görev aldı.
Şampiyonada altın madalya ile dönen İBBSK sporcuları ise şu şekilde:
70 KG Nusret Kayhan Altun
+90 KG Murat Erdem
65 KG Mehmet Sıddık Altun
Büyükler Tao
Selma Ay
Sude Sekin
Yıldızlar Tao
Kaan Küçükakyüz
Sude Merve Altun