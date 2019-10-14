İBB kentin tüm ekranlarında Fransa - Türkiye karşılaşmasını yayınlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, EURO 2020 Elemeleri'ndeki Fransa-Türkiye karşılaşmasını tüm kent ekranlarında yayınlanacağını duyurdu.

EURO 2020 Elemeleri’ndeki kritik Fransa-Türkiye maçı, İstanbul’un kent ekranlarından da yayınlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehirdeki tüm dijital ekranlarında 21.45’ten itibaren karşılaşma naklen vatandaşlara aktarılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından paylaştığı bilgide şu açıklamayı yaptı;

“İstanbul milli heyecana ortak oluyor. Bu akşam saat 21:45'de Paris'te oynanacak Fransa-Türkiye milli maçı İstanbul'daki tüm kent ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.”