Babası Gheorghe Hagi'nin hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Viitorul takımında forma giyen Ianis Hagi'nin adı, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Avrupa'nın pek çok büyük kulübünü peşinden koşturan 20 yaşındaki yetenekli futbolcuyla ilgili Rumen basınından bugün gelen bir haberse gündeme bomba gibi düştü.

Gazeta Sporturilor gazetesi La Liga devi Barcelona'nın genç yıldız için Viitorul'a 15 milyon euro önermeye hazırlandığını ancak baba Hagi'nin Katalan devinin bu müthiş teklifine oğlunu B takımında oynatmayı düşündükleri için sıcak bakmadığını yazdı. Haberde Romanya liginden bugüne dek en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcunun 2016 yazında Steaua Bükreş'ten Anderlecht'e 10 milyon euro karşılığında giden Nicolae Stanciu olduğu hatırlatıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler