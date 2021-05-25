22 Ekim 1998 yılında İstanbul'da doğan ve Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis Hagi, gelecek planları arasında Sarı Kırmızılı ekipte forma giymek olduğunu açıkladı. GSP Romania'ya konuşan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ı çok sevdiğini ve Sarı Kırmızılı ekip ile büyüdüğünü vurguladı.

Geleceğin ne getirdiğini bilmediğinin altını çizen genç oyuncu, Galatasaray'ı çok sevdiğini ve Sarı Kırmızılı ekibe karşı hislerinin olduğunu ifade etti.

Ianis Hagi, 2004/05 sezonunda Galatasaray Teknik Direktörü olan babası Gheorghe Hagi ile birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde.

2019 yılında Viitorul forması giyerken de Galatasaray'la ilgili konuşan Hagi, olası bir teklifte Galatasaray'a hayır diyemeyeceğini açıklamış, kendisini yarı Türk hissettiğini belirtmişti.

Ianis Hagi, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Galatasaray'a karşı oynamasının kendisi ve ailesi için çok şey ifade ettiğini vurgulamıştı.

Kariyerinde Viitorul Constanta, Fiorentina ve Genk formalarını da giyen Hagi, Temmuz 2020'de İskoçya'nın köklü ekibi Rangers'a imza attı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 22 yaşındaki hücumcunun takımı ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







