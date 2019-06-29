Ianis Hagi transferinde bomba gelişme! Barcelona...

Gheorghe Hagi'nin hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Viitorul'da forma giyen 20 yaşındaki oğlu Ianis Hagi'nin adı, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Sarı Kırmızılılar'ın da talip olduğu öne sürülen genç yetenekle ilgili Romanya'dan gelen son haberler ise gündeme bomba gibi düştü.

Ülkenin önde gelen spor gazetesi Gazeta Sporturilor'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre La Liga devi Barcelona, bu yaz başka bir takıma gideceği resmen açıklanan yıldız isimle yaptığı görüşmelerde büyük mesafe katetti. Haberde Katalan kulübünün Inias'in bonservisini 7 ila 8 milyon euroluk bir bedel karşılığında almak istediği ileri sürüldü.

Babası Hagi'nin Galatasaray'da oynadığı dönemde dünyaya gelen ve İstanbul doğumlu olan Ianis, geride kalan sezonda çıktığı 39 maçta 14 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti. Daha önce de Ajax'a gideceği iddia edilen 10 numaranın yeni durağının neresi olacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler