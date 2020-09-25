Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul doğumlu oğlu Ianis Hagi, Avrupa futbolunda dikkat çeken yeteneklerini bu kez hayallerinin takımı Galatasaray'a karşı sergilemek üzere. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Rangers ile eşleşirken İskoç ekibinin yıldızı Ianis Hagi de kendisi için zorlu bir maça çıkmaya hazırlanıyor.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Galatasaray eşleşemsinin İstanbul doğumlu Ianis Hagi için duygusal bir maçı doğuracağını belirtti. Roşu, attığı tweette tıpkı babası gibi 10 numara giyen Ianis Hagi için Galatasaray'ın çok sevdiği ve bir gün formasını giymeyi hayal ettiği takım olduğunu belirtti.









Daha önce de basına yaptığı açıklamalarda Galatasaray forması giymek istediğini dile getirmiş olan Ianis Hagi, geçtiğimiz sezonun devre arası Glasgow Rangers'a kiralanmış ve sezon sonunda da bonservisi Genk'ten 3.5 milyon Euro karşılığında alınmıştı.