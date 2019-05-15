Ianis Hagi hakkında flaş Galatasaray açıklaması!

Babası Gheorghe Hagi'nin teknik direktörü ve aynı zamanda sahibi olduğu Viitorul takımında forma giyen Ianis Hagi'nin adı, bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Konuyla ilgili olarak Rumen kulübünün genel menajeri Cristian Bivolaru'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Romanya'da yayın yapan Pro X adlı bir televizyon kanalına konuşan Bivolaru, genç yeteneğin geleceği ve Sarı Kırmızılı kulüpten teklif alıp almadıklarına ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Ianis'in Steaua Bükreş'e gitmesinde herhangi bir problem yok. Ancak kendisi için daha ilgi çekici teklifler var. Girona kulübünün de oyuncuya bir ilgisi var ama Ianis'in önceliği başka takımlar. Nitekim şu anda İspanya, Belçika, İtalya ve hatta İngiltere'den bazı takımlarla görüşmeler sürüyor. Galatasaray'dan bize gelen bir teklif olmadı ancak basında Fatih Terim'in Ianis'i istediğine yönelik haberler okudum.

Bana kalırsa Ianis'i almak isteyen takım, transferi ucuza getirebilmek için elini çabuk tutmalı. Tıpkı Brighton kulübünün erken davranıp Tudor Baluta'yı transfer etmesi gibi... Zira EURO 2020'den sonra oyuncunun değeri katlanacaktır. Ancak gelecekte Ianis'in takımda kalma şansı çok çok az."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler