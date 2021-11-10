İdealtepe Amatör Balıkçılar Derneği’nin kürek şubesi olarak faaliyet gösteren 'IABD ROWING', her yaştaki sporseverlere 'Şehrin içinde şehirden kaç' sloganıyla kürek eğitimi veriyor... Dernek başkanları Mehmet Latif Erol ve Naci Erol’un yoğun destekleriyle kurulan ve geçen hafta 1. yılını kutlayan 'IABD ROWING'de milli takım forması giymiş, uluslararası arenada birçok madalya kazanmış Türkiye’nin en başarılı kürekçileri tarafından koordine ediliyor.

IABD ROWING'in antrenörleri; milli takım formasına hizmet etmiş, öncü kulüpler adına yarışmış Mart Kaan Kartal, Ömer Sefa Polat, Selahattin Gürsoy gibi isimlerin yanı sıra yardımcı antrenörleri arasında da Sarp Oral, Huntay İlbeyli, Ulaşcan Mete, Diyar Dora Taş yer alıyor

İdealtepe Sahili'nde antrenman ve eğitimlerini sürdüren 'IABD ROWING' ekibi, sadece sporcu yetiştirmek değil, hobi amaçlı her yaştaki bireylere kürek dersi veriyor. Marmara Denizi'nin keyfini kürek çekerek çıkarmak isteyenlerin tek yapması gereken şey, randevu almak..